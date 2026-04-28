Le previsioni del meteo a Olbia e in Gallura del 29 aprile

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Ancora buone notizie sul fronte del meteo a Olbia e in Gallura. Mercoledì 29 aprile 2026 sarà una giornata dalle caratteristiche tipicamente primaverili, segnata da un piacevole equilibrio tra schiarite e passaggi nuvolosi. Il quadrante nord-orientale della Sardegna beneficerà di un ampio soleggiamento per gran parte delle ore diurne, rendendo il clima ideale per le attività all’aperto e per i primi approcci alla stagione balneare lungo la costa.

Le temperature.

Le temperature si manterranno su valori decisamente miti, con una massima che toccherà i 22°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 13°C, garantendo una serata fresca ma non eccessivamente fredda. La ventilazione sarà moderata, con correnti provenienti principalmente da sud-est che soffieranno a circa 19 km/h, contribuendo a mantenere l’aria tersa senza causare particolare disagio termico. L’umidità resterà su livelli medi, intorno al 67%, evitando quella sensazione di afa che caratterizza i mesi più caldi.

Sole caldo.

Bisogna tuttavia prestare attenzione all’indice UV, che raggiungerà il valore di 8. Si tratta di un livello molto alto che richiede protezione solare adeguata per evitare scottature durante l’esposizione diretta. Nonostante il dominio del sole, non si esclude una leggera variabilità: esiste infatti una probabilità di pioggia isolata stimata intorno al 30% per il pomeriggio, che scenderà ulteriormente in serata. Si tratterebbe comunque di brevi piovaschi passeggeri che non dovrebbero alterare in modo significativo una giornata sostanzialmente stabile e luminosa su tutto il territorio gallurese.

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