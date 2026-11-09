Acqua sospesa per i lavori Abbanoa, l’intervento ad Arzachena

I lavori di Abbanoa ad Arzachena.

Mercoledì 11 novembre Abbanoa eseguirà un intervento straordinario di manutenzione sulla rete idrica in via Sicilia, con l’obiettivo di contrastare le dispersioni e migliorare l’efficienza del sistema di distribuzione dell’acqua. Le operazioni interesseranno l’impianto che serve la frazione di Cannigione, nel territorio comunale di Arzachena, e comporteranno la sospensione temporanea del flusso idrico nella condotta interessata.

L’interruzione dell’acqua.

Per consentire ai tecnici di lavorare sarà necessario chiudere l’erogazione a partire dalle 8:30. Il completamento dell’intervento è previsto entro le 17, orario indicativo al termine del quale il servizio dovrebbe tornare progressivamente alla normalità. Durante le operazioni potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica in tutta la frazione di Cannigione. I disagi potrebbero quindi interessare sia le utenze domestiche sia le attività presenti nella località.

Ripristino anticipato in caso di conclusione dei lavori.

Abbanoa assicura che i propri tecnici lavoreranno per limitare il più possibile la durata dell’interruzione. Se le operazioni dovessero terminare prima del previsto, il gestore provvederà ad anticipare la riattivazione del servizio, senza attendere necessariamente le 17. Una volta conclusa la manutenzione, la distribuzione dell’acqua riprenderà a pieno regime.

Possibile acqua torbida alla riapertura dei rubinetti.

Il gestore avverte inoltre che, nelle fasi immediatamente successive al ripristino dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno che può verificarsi in seguito allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni interessate dall’intervento. Per eventuali anomalie o problemi legati al servizio sarà possibile contattare il numero verde di Abbanoa 800/022040, dedicato alla segnalazione dei guasti e attivo 24 ore su 24.

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