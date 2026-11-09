Salmo tra i favoriti al Festival di Sanremo 2027.

Salmo potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Il rapper sardo, originario di Olbia, conquista infatti una posizione di rilievo nelle previsioni sul cast dell’edizione 2027, arrivando a superare nelle quote persino Marco Mengoni, vincitore della manifestazione in due occasioni. La sua partecipazione viene valutata con una quota di 1,72, equivalente a una probabilità stimata del 58%. A riportare il dato è Casinos.com, che ha pubblicato la consueta lavagna editoriale dedicata ai possibili protagonisti della kermesse musicale. Si tratta di valutazioni non scommettibili, elaborate sulla base delle indiscrezioni e degli elementi raccolti intorno ai nomi circolati nelle ultime settimane.

Il pranzo con Stefano De Martino alimenta le indiscrezioni.

A rafforzare le ipotesi sulla presenza di Salmo all’Ariston sarebbero soprattutto alcune fotografie pubblicate dal settimanale Oggi. Gli scatti mostrano il rapper durante un pranzo estivo con Stefano De Martino, che nel 2027 debutterà alla guida del Festival nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. All’incontro si aggiungono le indiscrezioni secondo cui l’artista avrebbe già dato il proprio assenso alla partecipazione. Il suo nome, tuttavia, non compare ancora negli elenchi degli osservatori più vicini alle trattative per la composizione del cast. Per questo motivo rimane appena fuori dal gruppo dei principali favoriti.

Madame guida le previsioni sul cast.

In testa alla lavagna di Casinos.com c’è Madame, quotata a 1,43. Seguono i The Kolors a 1,52, mentre Emma e Sarah Toscano condividono la quota di 1,54. Più distanti alcuni nomi molto attesi dal pubblico. Elodie viene indicata a 5,26, Tiziano Ferro a 7,69 e Mahmood a 11,11. Marco Mengoni, nonostante le due vittorie sanremesi, si attesta invece a 2,04, alle spalle di Salmo.

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