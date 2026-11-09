Riparata la condotta a Oschiri, torna l’acqua a Tempio Pausania

Ritorna l’acqua a Tempio Pausania dopo il guasto a Oschiri.

È stata completata nel pomeriggio di ieri la riparazione della condotta idrica danneggiata nei pressi dell’attraversamento ferroviario nel territorio comunale di Oschiri. L’intervento ha permesso di risolvere la perdita che aveva provocato disagi nell’approvvigionamento idrico, con ripercussioni anche sul servizio nel comune di Tempio Pausania. A comunicarlo è Abbanoa, che ha aggiornato i cittadini sull’evoluzione dei lavori e sulle operazioni necessarie per riportare alla normalità l’erogazione dell’acqua.

Tempi tecnici per il ritorno alla normalità.

Nonostante la conclusione della riparazione, il ripristino del servizio non è stato immediato. Le operazioni successive, infatti, hanno richiesto ulteriori tempi tecnici per consentire la riapertura della condotta e il progressivo riempimento dell’intera rete idrica. La lunghezza della condotta ha reso necessario procedere gradualmente, così da permettere il recupero dei livelli nelle vasche di sollevamento e nel serbatoio di compenso di Monte Muvri. Solo dopo il completamento di queste operazioni l’acqua avrebbe potuto raggiungere anche la località di Pischinaccia.

Erogazione prevista dalle 7, carcere compreso.

Per Tempio Pausania, istituto penitenziario compreso, Abbanoa aveva stimato la ripresa dell’erogazione idrica a partire dalle ore 7 di questa mattina. Una previsione subordinata, tuttavia, al completamento delle operazioni di riempimento della condotta e al recupero dei livelli necessari nei serbatoi. La società ha inoltre precisato che la situazione rimane sotto costante monitoraggio, fino al completo ripristino del servizio idrico. L’obiettivo è garantire il graduale ritorno alla regolare distribuzione dell’acqua in tutte le utenze interessate.

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