Olbia, cambia il ritiro di pannolini e pannoloni: ecco il calendario

Da oggi, lunedì 9 novembre, entrano in vigore le modifiche al servizio aggiuntivo gestito da De Vizia

Cambia da oggi, lunedì 9 novembre, il calendario per il ritiro aggiuntivo di panni e pannoloni a Olbia. Le nuove disposizioni, comunicate da De Vizia in seguito all’aggiornamento dei calendari della raccolta differenziata, stabiliscono giornate diverse per le varie zone della città e dell’agro.

Le modifiche riguardano esclusivamente i cittadini che usufruiscono già del servizio aggiuntivo oppure che ne hanno fatto esplicita richiesta. I giorni di esposizione cambiano in base al calendario generale della raccolta differenziata previsto per la propria zona.

Il calendario nelle zone di Olbia e dell’agro

Per il Calendario Urbano Nord le giornate aggiuntive di ritiro sono il martedì e il giovedì. Per chi rientra nei calendari Urbano Sud, Urbano Centro Storico e Urbano Water Front, invece, il servizio è previsto il lunedì e il mercoledì.

Nelle zone dell’agro le giornate variano ulteriormente. Per FCOST Agro Pittulongu, Agro Santa Lucia, Agro Putzolu e FCOST Padrongianus Capo Ceraso il ritiro aggiuntivo è previsto il giovedì e il sabato. Per Agro Spiritu Santu Berchiddeddu e Agro Enas i giorni sono il lunedì e il venerdì, mentre per Agro San Giovanni, Agro Cugnana, BERCHI Berchiddeddu e FCOST Marinella Rudalza sono il mercoledì e il venerdì. Infine, nei territori compresi nei calendari FTUR San Pantaleo, FTUR Murta Maria e FTUR Pittulongu, le giornate dedicate all’esposizione di panni e pannoloni sono il martedì e il sabato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui