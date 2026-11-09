Diagnosi precoce e Alzheimer, le novità al congresso di Olbia

Il congresso sull’Alzheimer a Olbia.

Le nuove frontiere della ricerca, gli strumenti più avanzati per individuare precocemente le malattie neurodegenerative e le prospettive offerte dai trattamenti farmacologici saranno al centro di un appuntamento scientifico in programma a Olbia il prossimo 28 novembre. La sala Congressi dell’Hotel Marriott ospiterà infatti il XII Corso di aggiornamento della sezione regionale sarda SINdem, associazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologia (SIN), impegnata nello studio delle demenze.

Il patrocinio della Asl Gallura.

L’iniziativa, patrocinata dalla Asl Gallura e accreditata Ecm, affronterà il tema delle nuove sfide nella diagnosi e nella terapia dei disturbi neurocognitivi dell’adulto. A ricoprire il ruolo di responsabili scientifici saranno il dottor Gianluca Floris e il dottor Giuseppe Mura. Al centro dei lavori ci sarà una problematica sanitaria in costante crescita, che non riguarda più esclusivamente la popolazione anziana. I disturbi neurocognitivi interessano infatti anche persone con meno di 65 anni, rendendo sempre più importante riconoscere tempestivamente i primi segnali della malattia e individuare percorsi diagnostici e terapeutici adeguati. Il programma scientifico punta a fare il punto sulle più recenti acquisizioni della ricerca, con particolare attenzione ai nuovi biomarcatori dell’Alzheimer e delle altre patologie dementigene. Un approfondimento sarà dedicato anche alle nuove possibilità offerte dalla terapia farmacologica, in un settore nel quale l’evoluzione delle conoscenze sta aprendo prospettive di intervento sempre più articolate.

L’approccio multidisciplinare.

Un altro aspetto centrale sarà l’approccio multidisciplinare. La gestione dei disturbi neurocognitivi richiede infatti il contributo coordinato di diverse competenze sanitarie, dalla diagnosi alla presa in carico dei pazienti. L’obiettivo del corso sarà anche quello di valutare quanto le nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche possano trovare concreta applicazione nella realtà clinica regionale. La giornata di aggiornamento è rivolta a numerose categorie di professionisti della sanità. Potranno partecipare specialisti e operatori delle discipline di Neurologia, Neurochirurgia, Psichiatria, Psicoterapia, Medicina generale, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Farmacologia e Tossicologia clinica, Continuità assistenziale, Medicina interna, Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione.

Le iscrizioni e le informazioni.

La partecipazione al XII Corso di aggiornamento SINdem Sardegna è gratuita, ma richiede l’iscrizione obbligatoria. I posti disponibili sono limitati a un massimo di 80 partecipanti. Per aderire è necessario collegarsi al sito www.esseevents.it e compilare l’apposito modulo online entro il 26 novembre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il provider organizzativo al numero 393/3678576.

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