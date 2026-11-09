Colletta Alimentare 2026, torna la solidarietà a Olbia

Ritorna la Colletta Alimentare a Olbia.

Un gesto semplice, come aggiungere qualche prodotto alla spesa per donarlo a chi attraversa un momento di difficoltà. È questo lo spirito della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 14 novembre a Olbia, quando i supermercati aderenti di tutta Italia diventeranno luoghi di solidarietà e condivisione. L’iniziativa, promossa dal Banco Alimentare, coinvolgerà anche la Sardegna, dove saranno allestiti 198 punti di raccolta grazie all’impegno di circa 2.300 volontari. L’obiettivo è raccogliere generi alimentari da destinare alle persone e alle famiglie che vivono in condizioni di povertà, ma anche richiamare l’attenzione della società su un problema che continua a interessare numerose comunità.

Il messaggio di Papa Leone XIV al centro dell’iniziativa.

Il tema scelto per l’edizione 2026 prende spunto dal Messaggio del Santo Padre Leone XIV per la X Giornata Mondiale dei Poveri. Un passaggio che il Banco Alimentare ha deciso di condividere e fare proprio in occasione della Giornata Nazionale della Colletta: “I poveri dei nostri giorni sono i dimenticati e gli emarginati: derubati di una parola e di un volto, oltre che del pane. Possano costoro incontrare il Figlio di Dio che a tutti si fa prossimo senza trascurare nessuno. L’incontrino anzitutto in coloro che si dicono cristiani. […] In Cristo siamo chiamati anche noi a diventare poveri e a farci rifugio per il povero […] senza “distinguere tra chi assiste e chi è assistito, tra chi sembra dare e chi sembra ricevere, tra chi appare povero e chi sente di offrire tempo, competenze, aiuto”.

L’appello ai volontari anche a Olbia.

A Olbia il coordinamento delle diverse squadre impegnate nei principali punti vendita aderenti sarà affidato anche quest’anno a Daniele Derosas, che lancia un appello a chiunque voglia mettere a disposizione una parte del proprio tempo. Non è necessario partecipare per l’intera giornata: anche un turno di due ore può contribuire a garantire la presenza dei volontari nei punti di raccolta. “Oltre che ai donatori, ci rivolgiamo a tutti coloro che possono donare un turno – due ore o più – per presidiare tutti i punti di raccolta. Abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari, secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita“. La Colletta Alimentare si fonda proprio sulla partecipazione collettiva: da una parte le persone che scelgono di acquistare e donare alcuni prodotti, dall’altra i volontari che accolgono i donatori e organizzano la raccolta.

In Sardegna 198 supermercati e 2.300 volontari.

A delineare le dimensioni dell’iniziativa nell’Isola è Alberto Tamponi, direttore del Banco Alimentare Sardegna, che conferma una partecipazione capillare, con il coinvolgimento anche delle scuole e degli studenti universitari. “Ad oggi saremo presenti in 198 punti vendita grazie a circa 2.300 volontari in tutta la Sardegna. Parteciperanno numerose scuole e molti studenti universitari. L’anno scorso abbiamo raccolto circa 150 tonnellate e cercheremo quest’anno di migliorare questo risultato. Saremo presenti sicuramente nei supermercati più grandi della Sardegna e in ogni provincia”. Il risultato della precedente edizione, con circa 150 tonnellate di alimenti raccolti, rappresenta il punto di partenza per provare a fare ancora meglio. La presenza nei principali supermercati dell’Isola e in tutte le province consentirà di raggiungere un numero elevato di cittadini.

Come partecipare e diventare volontari.

Chi farà la spesa sabato 14 novembre potrà contribuire acquistando alcuni prodotti da destinare alla raccolta. Ma c’è anche la possibilità di partecipare direttamente all’organizzazione, mettendo a disposizione alcune ore del proprio tempo. Per segnalare la propria disponibilità come volontari a Olbia è possibile inviare un messaggio WhatsApp a Daniele Derosas, al numero 331/6085145, oppure a Filippo Sanna, al numero 347/9808044. La Colletta Alimentare torna così a proporre un appuntamento che va oltre la semplice raccolta di generi alimentari: un’occasione per trasformare la solidarietà in un gesto concreto e ricordare che anche una piccola donazione può contribuire ad aiutare chi ne ha più bisogno.

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