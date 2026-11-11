Meteo Olbia 12 novembre, piogge e vento forte in Gallura

Rovesci dalla mattinata, raffiche intense sulle Bocche di Bonifacio e mare molto mosso

Il meteo a Olbia giovedì 12 novembre sarà condizionato dal passaggio di una perturbazione, con piogge anche a carattere di rovescio e venti in rinforzo da sud-ovest. La Protezione civile non segnala allerte per la Gallura, ma sono attesi mare molto mosso e raffiche intense sulle zone esposte.

Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso e le precipitazioni potranno iniziare dalla mattinata, proseguendo a tratti nel pomeriggio e in serata. Non si escludono rovesci e temporali localizzati, con quantitativi generalmente deboli o localmente moderati. Il peggioramento interesserà anche l’entroterra, mentre il vento tenderà a intensificarsi con il passare delle ore.

Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime resteranno stazionarie o subiranno una lieve flessione. A Olbia sono previsti valori compresi tra 17 e 24 gradi, mentre a Tempio Pausania si passerà da 16 a 21 gradi. Anche a La Maddalena la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità e condizioni marine in peggioramento.

Le previsioni meteo per giovedì in Gallura

I venti soffieranno inizialmente deboli o moderati da sud-est, per poi ruotare da sud-ovest e intensificarsi. Sono previste raffiche di burrasca sulle Bocche di Bonifacio e sui crinali orientali, con condizioni più difficili lungo i tratti di costa esposti. Il rinforzo del vento accompagnerà il peggioramento del mare, che diventerà molto mosso.

La situazione sarà particolarmente delicata sul fronte della navigazione e delle attività lungo il litorale. Nelle ore centrali e nel pomeriggio il moto ondoso aumenterà anche sui bacini occidentali e meridionali, dove sono previste condizioni di mare agitato e possibili mareggiate sulle coste esposte nella seconda parte della giornata.

Da Olbia a Santa Teresa Gallura, passando per l’entroterra di Tempio, il tempo resterà instabile per gran parte della giornata. Nonostante il peggioramento, il bollettino della Protezione civile indica codice verde per la Gallura, senza allerte per rischio idrogeologico, idraulico o temporali.

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