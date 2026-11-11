Ciro Grillo, al via l’appello: rischio rinvio per la firma mancante sulla sentenza

Il processo di secondo grado a Ciro Grillo e i suoi amici a Sassari.

La prima udienza del processo di secondo grado per stupro di gruppo in cui sono imputati Ciro Grillo e altri tre giovani rischia di essere rinviata. Il processo si terrà davanti alla Corte d’appello di Sassari riguardo ai fatti denunciati nel luglio del 2019 in una casa in Costa Smeralda, residenza del padre di Grillo jr. In primo grado il giovane è stato condannato assieme a Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, che avrebbe avuto un ruolo più marginale nella vicenda. Nel settembre del 2025 i primi tre sono stati condannati a otto anni di reclusione, mentre l’ultimo a sei anni e sei mesi.

La difesa.

Il collegio difensivo degli imputati punta ad annullare la condanna in primo grado inflitta dal tribunale di Tempio Pausania. Gli avvocati Alessandro Vaccaro, Enrico Grillo, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, ha depositato cinque atti di appello per un totale di circa mille pagine. Al centro della discussione vi è la questione preliminare ritenuta primaria relativa alla mancanza della firma di uno dei tre giudici del collegio, il magistrato Alessandro Cossu, attualmente trasferito ad Asti. Poiché tutti e tre i componenti del tribunale giudicante risultavano essere estensori, l’assenza della sottoscrizione potrebbe potenzialmente determinare la nullità della sentenza di oltre settantadue pagine.

Gli avvocati difensori hanno presentato ricorso insieme a una serie di eccezioni e richieste di nullità che verranno affrontate in apertura di udienza, dove è inoltre attesa la presenza in aula dell’avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile che rappresenta la studentessa accusatrice. La difesa sostiene che la vittima, ex studentessa italo-norvegese, fosse consenziente al momento dei fatti, ritenendo che non fosse ubriaca.

La parte civile.

L’accusa invece era riuscita a dimostrare che la ragazza, all’epoca 19enne, era in uno stato di incapacità a causa dell’alcol, che ha reso il suo consenso nullo. La legge italiana, infatti, prevede che è violenza sessuale non solo se c’è minaccia, violenza o abuso di autorità. Ma anche l‘induzione senza coercizione esplicita a compiere atti sessuali abusando della condizione di inferiorità fisica e psichica al momento del fatto costituisce sempre violenza sessuale. La giurisprudenza moderna, inoltre, ha ampliato la nozione di consenso per estenderla a tutti gli atti sessuali senza un esplicito “sì”, libero e attuale da parte di entrambi. La legale della giovane, Giulia Bongiorno, ha dimostrato che la sua assistita non era in grado nemmeno di esprimere un dissenso.

Così la Bongiorno ha depositato una memoria di 700 pagine a sostegno della condanna in primo grado inflitta dal Tribunale di Tempio Pausania. Questi documenti ripercorrono in modo capillare l’intero impianto probatorio del primo grado, confutando punto per punto le richieste di annullamento avanzate dalla difesa degli imputati. Il processo d’appello si apre dunque sotto il segno dell’incertezza: la decisione della Corte d’appello di Sassari sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa — prima fra tutte la mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte di uno dei giudici — sarà determinante per stabilire se il dibattimento potrà entrare nel merito dei ricorsi o se l’udienza dovrà essere formalmente rinviata, congelando momentaneamente il confronto tra le imponenti memorie difensive e dell’accusa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui