Meteo Olbia 14 ottobre, sole e temperature fino a 24 gradi

Giornata stabile in Gallura, con nubi alte in arrivo nel pomeriggio

Il meteo a Olbia mercoledì 14 ottobre sarà caratterizzato da tempo stabile e temperature senza variazioni significative. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con possibili passaggi di nubi alte nella seconda parte del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni.

A Olbia le temperature oscilleranno tra 14 e 23 gradi, mentre a Tempio Pausania si passerà da una minima di 12 a una massima di 24 gradi. Il quadro termico resterà dunque abbastanza uniforme, con differenze legate soprattutto alla località e all’altitudine.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 ottobre in Gallura

La mattinata sarà in prevalenza soleggiata, con qualche velatura possibile nel corso delle ore. Nel pomeriggio potranno transitare nubi alte, senza però compromettere la stabilità atmosferica. La probabilità di pioggia resterà assente secondo le previsioni disponibili, sia lungo la costa sia nelle zone interne della Gallura.

I venti soffieranno deboli e di direzione variabile. Per quanto riguarda il mare, Arpas prevede condizioni generalmente poco mosse, con possibili tratti mossi sul settore tirrenico. Non emergono quindi particolari elementi di instabilità per chi si sposta lungo la costa o nelle località dell’entroterra.

La giornata proseguirà all’insegna di un tempo tranquillo, con temperature miti nelle ore centrali e un aumento della nuvolosità limitato soprattutto alle nubi alte.

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