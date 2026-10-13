Bruno Barbieri con “4 Hotel” sbarca a Palau: l’hotel La Vecchia Fonte ospita lo chef

Bruno Barbieri torna in Gallura e fa tappa a Palau.

La Gallura si conferma ancora una volta una delle mete più amate da chef Bruno Barbieri e dalla celebre produzione Sky di “4 Hotel”. Questa volta il viaggio tra le eccellenze dell’hotellerie fa tappa a Palau, un territorio straordinario e tutto da scoprire, verso il quale lo Chef si è detto fin da subito particolarmente entusiasta.

Se sui dettagli della sfida e sugli hotel in gara vige ancora il massimo riserbo – con i nomi delle strutture concorrenti rigorosamente top secret –, la fase di preparazione e l’inizio della permanenza di Bruno Barbieri in terra gallurese hanno visto come punto di riferimento l’Hotel La Vecchia Fonte di Palau. Lo Chef e il suo staff hanno infatti scelto la storica struttura affacciata sul porto turistico per trascorrere i primi giorni di soggiorno e per definire gli ultimi dettagli organizzativi prima dell’avvio ufficiale delle riprese.

Un’accoglienza speciale che ha riempito di orgoglio la proprietà e l’intero team dell’hotel. Al momento dei saluti, Chef Barbieri ha espresso grande apprezzamento per l’ospitalità ricevuta, con un caloroso arrivederci: “Tornerò sicuramente, è stato un soggiorno bellissimo”.

Le dichiarazioni.

«Per tutti noi è stato un onore immenso poter ospitare un grande professionista dell’accoglienza e della ristorazione come Bruno Barbieri», fanno sapere dall’Hotel La Vecchia Fonte. «Sapere che ha scelto la nostra struttura e che si sia trovato così bene è il riconoscimento più bello per il lavoro, la passione e la dedizione che ogni giorno mettiamo al servizio dei nostri ospiti».

La presenza di Barbieri e della troupe di Sky rappresenta un’importante occasione di promozione per Palau, pronta a mostrare al pubblico televisivo la bellezza delle sue coste e il valore della sua tradizione ricettiva.

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