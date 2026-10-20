L’ultimo saluto a Mario Manconi.

Nella mattinata di oggi, martedì 20 ottobre, Tempio si è stretta nel dolore per l’addio a Mario Manconi. Il ragazzo, di soli ventidue anni, è scomparso all’improvviso domenica scorsa all’ospedale di Sassari a causa di un tumore, dopo aver accusato un forte mal di testa ed essere stato trasportato d’urgenza in struttura.

Il lutto cittadino.

Una tragedia enorme che ha profondamente sconvolto la città e l’intera Gallura. L’amministrazione comunale di Tempio Pausania ha proclamato il lutto cittadino per la dolorosa scomparsa di un ragazzo nel pieno della sua vita. Inoltre, Marieddu era un giovane molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane, pieno di passioni e attivo nel mondo dell’associazionismo.

Il funerale.

La sindaca Gianna Masu, oggi, nel giorno del funerale, ha proclamato una giornata di lutto in città. Tutti eventi sono stati sospesi, come Bookolica e Bottega No-made, che si sono fermati per le giornate del 20 e 21 ottobre. Oggi centinaia di persone si sono radunate lungo la strada che porta alla cattedrale per dare il loro ultimo saluto al 22enne. Tutta la città si è stretta attorno al dolore della famiglia.

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