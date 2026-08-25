Olbia, Fedez e Giulia portano cibo e coccole ai pelosi della Lida

Fedez e Giulia Honegger arrivano al rifugio Fratelli Minori.

Nuova visita vip al rifugio per cani di Olbia “Fratelli Minori”. Anche Fedez e Giulia Honegger, diventati da poco genitori, sono andati al canile gestito dall’associazione Lida per salutare i pelosetti olbiesi. Una visita a sorpresa che è stata documentata proprio dai volontari che lo gestiscono i quali poi hanno condiviso alcune foto sui social, che li hanno chiamati semplicemente Federico e Giulia, perché due persone ”dal cuore immenso che hanno lasciato fuori dai cancelli tutto il resto per immergersi nella nostra realtà”, scrivono in un post. I due non sono venuti infatti per una semplice visita. ”Non è da tutti arrivare carichi di cibo e, invece di scappare via dopo una foto, restare lì con noi”, fanno sapere dalla Lida.

Fedez e Giulia a passeggio coi cani.

Fedez e Giulia Honegger, che stanno trascorrendo le vacanze in Gallura, hanno voluto anche conoscere i cani e i gatti al rifugio Fratelli Minori di Olbia. Il momento che ha emozionato di più i volontari è quando hanno preso i guinzagli e portare i cani a passeggio. “Vederli camminare con loro, regalando a quei piccoli anime un momento di libertà e di amore vero, come se fossero i loro. Vedere artisti di questo calibro dedicare il proprio tempo, quello vero, fatto di passi e polvere , alla nostra realtà, ci ha ricordato perché lottiamo ogni giorno. Grazie Fedez e Giulia, perché oggi non ci avete solo aiutato a riempire le ciotole: ci avete riempito il cuore e ci avete fatto sentire meno soli. Siete la dimostrazione che la vera grandezza si misura da quanto ti sai abbassare per accarezzare un’anima pura”, hanno detto.

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