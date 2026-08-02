Meteo Olbia 3 agosto, afa e caldo in tutta la Gallura

Le previsioni meteo per lunedì 3 agosto a Olbia e Gallura

Il meteo a Olbia per lunedì 3 agosto conferma condizioni di tempo stabile, ma anche una giornata tra le più calde dell’estate. L’avviso della Protezione civile regionale per le alte temperature resta in vigore fino alle ore 20 e interessa anche il nord-est dell’Isola, dove il caldo sarà ormai esteso non solo alle aree interne ma anche a buona parte della fascia costiera.

Le previsioni di ARPAS indicano cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani e assenza di precipitazioni. A Olbia la temperatura massima è prevista intorno ai 39 gradi, mentre nell’interno della Gallura si potranno raggiungere valori ancora più elevati. I venti saranno deboli e il mare poco mosso, condizioni favorevoli per la navigazione ma che contribuiranno a mantenere una forte sensazione di afa durante gran parte della giornata.

Agosto inizia con spiagge affollate e rischio incendi

Il primo lunedì di agosto coincide con uno dei periodi di maggiore affluenza turistica dell’anno. Dalle spiagge di San Teodoro fino a quelle di Santa Teresa Gallura, passando per il litorale di Golfo Aranci, Porto San Paolo e l’arcipelago di La Maddalena, sono attese migliaia di persone tra residenti e vacanzieri.

Proprio per questo sarà fondamentale evitare le ore più calde per le attività sportive o le escursioni e prestare la massima attenzione anche al rischio incendi, che aumenta sensibilmente durante le ondate di calore. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata dominata dal sole e dal caldo intenso, con temperature elevate che accompagneranno l’inizio della settimana e richiederanno particolare prudenza sia a chi vive in Gallura sia ai numerosi turisti presenti sul territorio.

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