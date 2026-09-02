Meteo Olbia 3 settembre, ancora sole e caldo in Gallura

Le previsioni meteo per giovedì 3 settembre a Olbia e Gallura

Il meteo a Olbia per giovedì 3 settembre sarà ancora pienamente estivo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata e non sono previste precipitazioni sulla Gallura. A Olbia la temperatura minima sarà di 23 gradi, mentre la massima arriverà a 33 gradi.

Il caldo sarà quindi ancora presente, ma senza i valori estremi delle ondate che hanno caratterizzato la Sardegna nelle settimane precedenti. Nell’entroterra gallurese le temperature saranno più contenute: a Tempio Pausania sono previsti 29 gradi. A San Teodoro, invece, il clima resterà più caldo, con condizioni favorevoli soprattutto lungo la costa.

I venti saranno deboli, prevalentemente occidentali, mentre il mare si presenterà poco mosso sulla costa orientale. Alcuni settori dell’Isola, in particolare il Mare di Sardegna e le Bocche di Bonifacio, potranno invece avere condizioni più mosse.

Una giornata ancora da mare

Per la Gallura sarà un’altra giornata che permetterà di vivere pienamente la coda dell’estate. Il sole e i 33 gradi previsti a Olbia favoriranno le attività all’aperto e, lungo la costa, anche una giornata in spiaggia.

Il periodo di maggiore affollamento dell’estate è ormai alle spalle, ma molte strutture sono ancora frequentate da turisti che hanno scelto di prolungare le vacanze fino ai primi giorni di settembre. Da San Teodoro verso Budoni, fino alla Costa Smeralda, Palau e all’arcipelago di La Maddalena, il tempo stabile consentirà di organizzare escursioni e uscite in mare.

Il vento occidentale potrà invece rendere meno tranquilli alcuni tratti di mare, soprattutto nei settori più esposti. Chi si sposterà in barca dovrà quindi tenere conto delle condizioni locali.

La notte sarà più fresca rispetto alle giornate della grande ondata di calore, ma la minima di 23 gradi a Olbia conferma comunque un clima ancora mite. Il meteo a Olbia presenta quindi un 3 settembre stabile, soleggiato e caldo, con temperature che ricordano più la piena estate che l’avvicinarsi dell’autunno.

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