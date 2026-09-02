Mozziconi di sigarette a Cala Napoletana e nei sentieri di Caprera

Gli incivili lasciano sigarette anche a Caprera

Mozziconi di sigarette abbandonati dagli incivili lungo i sentieri e sulla spiaggia di Cala Napoletana, sull’isola di Caprera. Nonostante le ripetute campagne di sensibilizzazione e la crescente consapevolezza ambientale, l’inciviltà continua a deturpare uno degli angoli più preziosi dell’Arcipelago di La Maddalena. Anche nella giornata di ieri, segnalazioni e testimonianze dirette hanno confermato la presenza diffusa di mozziconi.

Le bestie non sono cinghiali e caproni

Le immagini raccolte mostrano una realtà avvilente. Cicche tra le foglie secche e i detriti vegetali a terra, un mozzicone incastrato in una fessura tra le rocce granitiche. Un altro parzialmente interrato nella sabbia fine della spiaggia. Queste istantanee testimoniano un disprezzo totale per le regole basilari di convivenza e rispetto del patrimonio comune. Proprio all’interno di un’area protetta di inestimabile valore come il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Le cicche di sigaretta non sono biodegradabili, contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare. Sono composte principalmente da acetato di cellulosa, una forma di plastica che impiega anni, talvolta decenni, per decomporsi. Durante questo lunghissimo processo di degradazione, ogni singolo mozzicone rilascia nell’ambiente circostante un cocktail tossico di sostanze chimiche nocive, tra cui nicotina, metalli pesanti come piombo e arsenico, e policiclici aromatici.

Le conseguenze sotto il profilo ambientale sono devastanti. Quando abbandonate sul suolo, queste sostanze infiltrano il terreno, contaminando la flora e disturbando i microrganismi essenziali per la salute dell’ecosistema. Con le piogge, i residui chimici vengono trasportati verso il mare, dove si disperdono nell’acqua, minacciando la vita marina. I pesci e gli uccelli marini spesso scambiano le cicche per cibo, ingerendole con conseguenze spesso letali o, peggio ancora, accumulando le tossine lungo la catena alimentare.

Il problema non riguarda solo la pulizia estetica delle spiagge e dei sentieri, ma una vera e propria forma di inquinamento diffuso e persistente che compromette l’integrità ecologica dell’intero arcipelago. La mancanza di rispetto dimostrata da questi “cafoni” – come purtroppo vengono definiti da residenti e turisti rispettosi – rappresenta un danno non solo all’ambiente, ma anche all’immagine di un territorio che dovrebbe fare della conservazione e della sostenibilità i suoi pilastri fondamentali.

La persistenza del fenomeno solleva interrogativi sull’efficacia delle sole misure informative e richiama l’attenzione sulla necessità di un rigido rispetto delle tutele previste per la salvaguardia di un patrimonio naturale di valore internazionale.

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