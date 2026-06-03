Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 4 giugno

Le previsioni meteo per il 4 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 4 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile con sole prevalente e clima piacevole, ma anche in questo caso il protagonista sarà il vento. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata con assenza di precipitazioni e buona visibilità sia lungo la costa sia nelle zone interne della Gallura.

Temperature e vento

Le temperature resteranno gradevoli con minime tra 18 e 20 gradi e massime fino a 27-28 gradi nelle ore più calde. A differenza dei giorni precedenti, il caldo sarà meno intenso grazie al rinforzo del Maestrale che interesserà anche il nord-est della Sardegna. Il vento renderà il clima più sopportabile ma potrà risultare fastidioso nelle aree costiere maggiormente esposte.

Per i numerosi turisti già presenti in Gallura e per chi continuerà a frequentare le spiagge dopo il ponte del 2 giugno, la giornata sarà comunque adatta alla vita all’aria aperta. Il mare tenderà però a diventare mosso nei tratti più aperti e le uscite in barca dovranno tenere conto delle condizioni del vento. La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 20 gradi e consentirà ancora bagni piacevoli soprattutto nelle baie più riparate.

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