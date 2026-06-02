Le previsioni del meteo del 3 giugno a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Un’ondata di caldo si appresta a stringere la Gallura e Olbia in un abbraccio tipicamente estivo. Per la giornata del 3 giugno, le previsioni meteorologiche confermano il dominio assoluto dell’alta pressione su tutta la Sardegna nord-orientale, regalando a Olbia e ai comuni limitrofi una giornata radiosa. Il cielo si presenterà limpido e privo di nubi sin dalle prime luci dell’alba, con il sole che splenderà incontrastato per l’intero arco della giornata. Le uniche, timide velature passeggere faranno la loro comparsa solo nel tardo pomeriggio, senza però impensierire minimamente i residenti.

Le temperature.

Il vero protagonista sarà il termometro, che farà registrare un’impennata decisa: le temperature massime sfioreranno i 29°C – 30°C nelle ore centrali della giornata, valori ben al di sopra delle medie stagionali. Le minime notturne non scenderanno sotto i 18°C, garantendo una serata piacevole e tiepida. Per quanto riguarda la ventilazione, sono attese brezze leggere dai quadranti orientali, capaci di mitigare la sensazione di afa lungo la fascia costiera. I mari si manterranno quasi calmi o poco mossi, una condizione ideale che spingerà sicuramente molti olbiesi e i primi turisti della stagione verso le spiagge di Pittulongu e Porto Istana.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui