Il meteo di giovedì 5 marzo a Olbia e in Gallura

A Olbia e in Gallura, giovedì 5 marzo si preannuncia una giornata dal profilo più dinamico, con cielo prevalentemente coperto e condizioni di instabilità più marcate lungo la fascia costiera.

Fin dal mattino la nuvolosità sarà estesa e compatta, con la possibilità di rovesci sparsi o piogge deboli, in particolare tra le ore centrali e il primo pomeriggio. I fenomeni potranno risultare più frequenti nelle aree esposte ai venti orientali.

Temperature e venti

Le temperature resteranno su valori in linea con il periodo ma leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti: minime attorno ai 9-10 gradi e massime comprese tra 14 e 15 gradi, con una percezione di fresco accentuata dalla ventilazione.

I venti saranno moderati da levante, con locali rinforzi lungo le coste settentrionali e orientali, contribuendo a rendere il clima più umido e tipicamente variabile, in un contesto di inizio primavera ancora instabile nel Nord-Est dell’Isola.

