Il ruolo delle PA nell’inclusione digitale dei cittadini

Presentarsi allo sportello digitale può sembrare semplice. Oggi in tanti siamo abituati a sentir parlare di moduli online, accesso con identità digitale. Nella vita reale, tuttavia, le cose possono diventare complesse. Si pensi, ad esempio, a un sito che non si legge molto bene da smartphone o a un form che non riesce a guidare correttamente l’utente. Oppure, ancora, a un documento scaricabile ma impossibile da compilare. Qui entra in gioco la Pubblica Amministrazione, che ha una responsabilità unica, rendere i servizi essenziali fruibili a chiunque, senza lasciare indietro chi ha meno competenze, meno strumenti o più ostacoli. I dati lo ricordano con forza, nel 2024 l’accesso a Internet in Italia è diffuso, ma nelle famiglie composte solo da over 65 la quota scende a circa sei su dieci.

Inclusione digitale: che cosa significa quando parliamo di servizi pubblici

Significa permettere a ogni cittadino di usare i servizi online senza doversi “arrangiare” o chiedere aiuto. Per una PA, inclusione digitale vuol dire progettare procedure comprensibili, accessibili e affidabili, iscrizioni scolastiche, richieste di certificati, pagamenti, prenotazioni sanitarie, consultazione di bandi e graduatorie.



Quelli che cercano di completare un percorso di studi in età adulta lo sanno molto bene e spesso servono tempi rapidi e accesso a informazioni chiave. Se la piattaforma è complicata o piena di passaggi poco trasparenti, la frustrazione cresce e si perde motivazione. Invece, un’interfaccia semplice riduce gli errori, fa risparmiare tempo e rende più facile concentrarsi sull’obiettivo, completare la pratica, non “capire il sito”.

I numeri che spiegano perché serve un impegno costante

Serve perché la connessione non è sinonimo di autonomia. Sempre secondo l’ISTAT, nel 2024 Internet è presente nell’86,2% delle famiglie italiane, con un aumento rispetto all’anno precedente; il dato arriva al 93,4% nelle famiglie con almeno una persona tra 16 e 74 anni, ma scende al 60,6% nelle famiglie composte esclusivamente da anziani.



Questa forbice conta, perché molti servizi pubblici riguardano proprio fasce d’età più mature, sanità, previdenza, tributi, pratiche anagrafiche. Si tenga anche conto del fatto che parte dei cittadini utilizza lo smartphone come unico dispositivo. Da qui diventa comprensibile dove può nascere l’esclusione, pagine pesanti, testi piccoli o moduli pensati per PC. L’inclusione digitale non è un progetto “una tantum”, è manutenzione continua.

Accessibilità: la base tecnica che rende un servizio davvero universale

È la base perché l’accessibilità trasforma un portale pubblico da “consultabile” a “usabile”. In Europa, la cornice di riferimento per siti e app del settore pubblico è la Direttiva (UE) 2016/2102, che mira ad aumentare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici attraverso prescrizioni comuni.



In Italia, l’attuazione passa anche dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che definiscono requisiti e indicazioni operative per gli strumenti informatici della PA.



Facendo un esempio concreto, un cittadino deve poter navigare da tastiera, ma deve anche saper leggere testi con contrasto adeguato, capire i campi obbligatori, ricevere messaggi d’errore chiari, scaricare documenti accessibili. Se questi elementi mancano, la digitalizzazione rischia di creare nuove barriere, anche quando l’intento è semplificare.

Dalla teoria alla pratica: cosa aiuta davvero chi studia, lavora e ha poco tempo

Aiuta avere percorsi lineari e informazioni che vanno dritte al punto. Un adulto che lavora e vuole riprendere gli studi tende a fare le pratiche la sera o nei ritagli di tempo, se un portale richiede troppi passaggi, se i documenti sono sparsi o se le scadenze non sono visibili, aumenta il rischio di rinuncia.



Qui la PA può fare molto con scelte semplici, testi chiari, istruzioni vicino ai moduli, linguaggio coerente, conferme immediate dopo l’invio, ricevute facili da recuperare. Anche la presenza di canali di supporto multicanale è importante, non tutti possono telefonare in orario d’ufficio, e non tutti riescono a usare una chat se non è progettata bene. L’obiettivo non è “fare più digitale”, è farlo meglio.

Trasparenza e strumenti di supporto: come rendere misurabile l’accessibilità

Rendere l’accessibilità misurabile significa controllarla, dichiararla e aggiornarla. In questo ambito, okACCEDO opera come realtà specializzata in accessibilità digitale, affiancando enti e organizzazioni nel percorso di analisi, adeguamento e gestione della conformità, con soluzioni pensate per le esigenze del settore pubblico. Nel contesto di questo lavoro rientra anche il tema dell’accessibilità siti pubblica amministrazione, utile per mettere ordine tra requisiti, verifiche e interventi concreti senza trasformare il progetto in una corsa a ostacoli.



La parte interessante, per il cittadino, è che la trasparenza aumenta la fiducia, sapere che un portale è monitorato, che esiste un percorso di miglioramento e che eventuali problemi hanno un canale di segnalazione rende l’esperienza più serena e prevedibile.

Competenze digitali e fiducia: il “ponte” tra servizi e cittadini

La tecnologia, da sola, non basta. La PA può favorire l’inclusione digitale anche aiutando le persone a sentirsi capaci, sportelli di facilitazione, guide brevi, esempi, video con sottotitoli, linguaggio semplice, percorsi assistiti per chi parte da zero. È un investimento che torna utile anche a chi sta cercando di rimettersi in gioco con la formazione, meno ansia nelle procedure significa più energie per lo studio e per la crescita professionale.



Quando i servizi pubblici sono accessibili e comprensibili, diventano un alleato nella vita quotidiana, riducono tempi morti, evitano viaggi inutili, permettono di gestire pratiche importanti senza dover “conoscere qualcuno”. Questa è inclusione digitale nel senso più concreto, far funzionare i diritti, senza complicazioni superflue.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui