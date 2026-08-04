Meteo Olbia 5 agosto, sempre sole e caldo in Gallura

Le previsioni meteo per mercoledì 5 agosto a Olbia e Gallura

Il meteo a Olbia per mercoledì 5 agosto conferma una giornata pienamente estiva su tutta la Gallura. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, non sono previste precipitazioni e i venti resteranno deboli, favorendo condizioni ideali per la navigazione e per le attività all’aria aperta. Le temperature rimarranno elevate, anche se senza gli estremi raggiunti nei giorni scorsi nelle zone interne dell’Isola.

Sulla costa il mare contribuirà ad attenuare solo in parte la sensazione di caldo, mentre nell’entroterra gallurese il termometro salirà con maggiore decisione durante il pomeriggio. Anche le ore notturne continueranno a essere piuttosto calde, con un refrigerio limitato.

Agosto entra nel vivo della stagione turistica

La Gallura continua a vivere uno dei periodi di maggiore afflusso dell’anno. Porto e aeroporto di Olbia registrano un intenso movimento di arrivi e partenze, mentre le principali località turistiche sono ormai nel pieno della stagione.

Le condizioni meteo favoriranno le escursioni nell’arcipelago di La Maddalena, le gite verso Tavolara, le visite ai borghi dell’entroterra e le passeggiate serali nei centri turistici della costa. Resta però fondamentale prestare attenzione al rischio incendi, che continua a essere elevato a causa delle temperature alte e della vegetazione asciutta. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata stabile e soleggiata, con un caldo ancora intenso che accompagnerà residenti e vacanzieri anche nei primi giorni di agosto

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