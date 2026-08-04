A Golfo Aranci si investe sui giovani talenti con “Voci dal Golfo”

La prima edizione di ”Voci dal Golfo”

Piazza Cossiga ha partecipato intensamente alla serata conclusiva della prima edizione di Voci nel Golfo, il festival dedicato ai giovani interpreti che per tre giorni ha trasformato Golfo Aranci in un palcoscenico di musica, formazione e nuove opportunità. Un pubblico numeroso ha seguito fino all’ultimo le esibizioni e le premiazioni, confermando il successo di una manifestazione nata con l’obiettivo di dare spazio ai talenti emergenti e destinata, nelle intenzioni degli organizzatori, a diventare un appuntamento fisso dell’estate gallurese.

Il festival, organizzato dal maestro Giovanni Budroni, è stato realizzato con il sostegno del Comune di Golfo Aranci, del brand Golfo Aranci Mon Amour, della Pro Loco di Golfo Aranci e con il patrocinio della Regione Sardegna.

Fasolino: “Non solo un evento, ma un investimento”

Tra i momenti più applauditi della serata l’intervento del sindaco Giuseppe Fasolino, che ha alternato battute e annunci sui prossimi appuntamenti dell’estate, dai concerti di Sal Da Vinci e Massimo Ranieri agli eventi dedicati a Mister e Miss Europa, per poi soffermarsi sul significato di Voci nel Golfo.

“L’obiettivo è rendere felici i residenti, dare ai turisti la possibilità di vivere una bella stagione estiva e permettere alle attività di Golfo Aranci di lavorare. Sono questi gli obiettivi che ci poniamo quando organizziamo gli eventi. Poi ci sono manifestazioni come questa che servono a dare forza ai talenti locali, a offrire loro un’opportunità per farsi conoscere. Chissà cosa potrà nascere da qui”.

Il primo cittadino ha raccontato anche come è nato il progetto, ringraziando Carla Masala, che ha fatto incontrare l’amministrazione comunale con il direttore artistico Giovanni Budroni. “All’inizio eravamo titubanti, poi abbiamo capito che questa poteva essere una vera opportunità per valorizzare i talenti del territorio. Abbiamo deciso che non sarebbe stato un evento isolato, ma un investimento”.

Un investimento che guarda soprattutto ai giovani, ai quali Fasolino ha rivolto un messaggio di incoraggiamento. “Non mollate mai. Abbiate sempre il coraggio di osare e di provarci. Non sapete quando arriverà il vostro momento, quando si aprirà quella porta. Ma quella porta si apre a chi non smette di crederci”.

I premi.

Diciotto gli artisti in concorso, valutati dalla giuria tecnica e dalla giuria della critica composta dai giornalisti delle testate locali. Oltre ai premi di categoria, tutti i partecipanti hanno ricevuto un’attestazione personale che consentirà, qualora decidano di iscriversi, di usufruire di un contributo economico per frequentare i percorsi formativi di Casa Sanremo Campus, iniziativa promossa dal Gruppo Eventi Academy. Più che un premio in denaro, un’opportunità di crescita destinata a chi vorrà proseguire il proprio percorso artistico. Il Comune di Golfo Aranci ha inoltre messo a disposizione due borse di studio, assegnate ai vincitori delle sezioni Cover e Inediti, confermando la volontà dell’amministrazione di sostenere concretamente i giovani interpreti.

Parole accolte da un lungo applauso del pubblico. La presentatrice Maria Pintore, raccogliendo lo spirito della serata, ha sottolineato come il festival fosse nato con l’intento di «distribuire felicità», regalando ai ragazzi un’esperienza che va oltre il semplice risultato della gara.

Nel corso della premiazione è arrivato anche un messaggio rivolto ai concorrenti da Renato Tanchis, che li ha invitati a continuare a credere nel proprio talento senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, ricordando che la strada della musica richiede determinazione, costanza e la capacità di rialzarsi dopo ogni delusione.

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