L’incubo incendi non è finito: scoppia un rogo a Tempio Pausania

Un incendio a Tempio, in località Balbacana.

Un vasto incendio si è sviluppato nelle ultime ore nell’agro del comune di Tempio Pausania. Il rogo è scoppiato in località Balbacana, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi. Per arginare la rapida avanzata dei roghi e proteggere l’area circostante, il Corpo Forestale ha promosso un tempestivo intervento da terra e dal cielo.

Sul posto un elicottero leggero direttamente dalla base operativa di Limbara. Le complesse operazioni di spegnimento e bonifica della zona sono attualmente coordinate sul campo dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) appartenente alla Stazione forestale di Tempio, impegnato a guidare le forze dispiegate per mettere quanto prima in sicurezza l’intero perimetro interessato dalle fiamme.

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