Violento incidente sulla strada per Porto Rotondo: ferita una donna

incidente olbia

8 Settembre 2026

di Maria Verderame

Incidente nel comune di Olbia.

Un violento tamponamento si è verificato questo pomeriggio lungo la strada per Porto Rotondo, nel comune di Olbia, all’altezza della stazione di servizio Q8. L’incidente ha visto il coinvolgimento di due autovetture.

A seguito dell’impatto, la conducente alla guida di un’auto ha riportato ferite e necessitato dei soccorsi medici. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Olbia. Uno dei veicoli coinvolti è stato successivamente rimosso dalla carreggiata per consentire il ripristino della viabilità e agevolare le operazioni di rilievo. Sul posto la polizia locale di Olbia.

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