Si rompe la condotta e Santa Teresa Gallura resta senz’acqua

Problemi con l’acqua a Santa Teresa Gallura.

Un intervento di riparazione sulla rete idrica è in corso nel territorio comunale di Santa Teresa Gallura, dove i tecnici del pronto intervento di Abbanoa sono impegnati su una condotta foranea adduttrice a servizio delle località di Santa Reparata e Capo Testa. L’azione si è resa necessaria a seguito dell’individuazione di una dispersione idrica che ha determinato lo svuotamento del serbatoio di alimentazione. Le operazioni, avviate alle 10:30, sono previste in conclusione entro le 20, anche se la durata potrebbe variare in base alle condizioni operative riscontrate sul posto, rese più complesse dalla natura impervia dell’area e dalle difficoltà di accesso per i mezzi.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento è stata disposta la sospensione dell’erogazione idrica nelle due località interessate, con possibili cali di pressione e interruzioni temporanee del servizio fino al termine delle lavorazioni. Il ripristino della normale fornitura è atteso una volta completate le attività tecniche. Il gestore ha fatto sapere che le squadre cercheranno di limitare quanto possibile i tempi di disservizio, con la possibilità di anticipare la riattivazione qualora le operazioni vengano concluse in anticipo rispetto alle previsioni. Eventuali anomalie possono essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24 tramite il numero verde 800/022040. Alla ripresa dell’erogazione viene inoltre segnalata la possibile presenza temporanea di acqua torbida, conseguenza delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui