Truffe telefoniche e sicurezza, l’evento Enel a Olbia

L’evento dell’Enel di Olbia contro le truffe.

Un nuovo appuntamento dell’Enel Energy Bar è in programma a Olbia con l’obiettivo di approfondire temi legati al mondo dell’energia e, in particolare, alla sicurezza dei cittadini rispetto alle truffe. L’incontro si terrà mercoledì 20 maggio alle 15 nello store Enel di via Maroncelli 9 e sarà dedicato al fenomeno delle frodi telefoniche, una problematica che negli ultimi anni ha visto l’evoluzione di tecniche sempre più sofisticate. Tra queste viene citato lo spoofing, pratica che consente di alterare il numero del chiamante facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale. Si tratta di un’attività illegittima sulla quale il gruppo Enel, guidato da Flavio Cattaneo, è impegnato per contrastare i tentativi di raggiro e rafforzare la tutela dei clienti, anche attraverso la sensibilizzazione e la sicurezza dei canali di comunicazione.

Nel corso del workshop verranno inoltre analizzati altri sistemi di truffa, come gli sms ingannevoli e le finte richieste di assistenza tecnica, che continuano a rappresentare un ulteriore fronte di attenzione. All’iniziativa prenderanno parte anche consulenti Enel specializzati, insieme al capitano Loris Coppola e al referente territoriale Security per la Sardegna Oscar Sau, che contribuiranno con ulteriori elementi informativi e di prevenzione. La partecipazione all’incontro sarà gratuita e ai presenti verranno fornite indicazioni utili su come riconoscere i tentativi di frode, quali comportamenti adottare per proteggersi e quali azioni intraprendere nel caso in cui si resti coinvolti in situazioni di questo tipo.

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