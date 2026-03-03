Autismo, al via le domande per un nuovo progetto per i bimbi a Olbia

Il progetto a Olbia sull’autismo.

Sono in partenza a Olbia i nuovi progetti di inclusione che la Asl Gallura dedica ai minori con autismo di età compresa fra i 6 e i 18 anni non compiuti. L’iniziativa è promossa dalla Neuropsichiatria Infantile di Olbia afferente al Dipartimento di Salute Mentale, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 38/72 del 21/12/2022 per la gestione delle risorse del Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità, destinato alla realizzazione degli interventi rivolti alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Le domande.

Tutte le famiglie interessate potranno scaricare la modulistica dalla home page del sito web www.aslgallura.it e manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività previste dal progetto mediante la trasmissione della stessa, debitamente compilata, alla casella di posta elettronica progettoautismonpi@aslgallura.it entro il 20 marzo. La richiesta di adesione sarà sottoposta a valutazione di congruità da parte dei Referenti clinici del progetto, i quali provvederanno all’attivazione dei relativi percorsi. Non è ammessa la partecipazione ai soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza dell’avviso.

L’obiettivo del progetto per i bimbi con autismo a Olbia.

L’obiettivo è promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico assistite in un contesto più ampio di inclusione sociale, attraverso progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività da svolgersi in contesti strutturati e in ambiente esterno (attività ludico-ricreative e attività sportiva). Si prevede la possibilità di partecipare a diverse attività quali: Laboratori teatrali, strutturati in base a diverse fasce d’età, pensati come spazio protetto e strutturato in cui poter sperimentare modalità alternative di espressione e comunicazione, utilizzando il corpo, il movimento, il gioco simbolico e l’imitazione per favorire il benessere emotivo e la relazione con gli altri.

Le attività.

Laboratori sportivi, che prevedono sia la riabilitazione cognitiva motoria che lo sviluppo e il potenziamento di abilità relazionali e rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo fisico, emotivo e sociale dei bambini. Laboratori di attività assistita a cavallo (IAA), i quali rappresentano un intervento educativo e relazionale che utilizza il cavallo come mediatore per favorire il benessere psicofisico del bambino. Laboratori di Amicabilità che si sviluppano con l’intento di proporre attività, giochi ed esercizi relazionali dove i soggetti coinvolti sperimentano nuove modalità relazionali potenziandole.

Ogni percorso sarà costruito con attenzione e sensibilità da parte degli operatori, secondo il profilo di funzionamento, le caratteristiche e le attitudini di ciascun minore. Il progetto nasce e si sviluppa con l’intento di creare a Olbia occasioni di incontro e di condivisione che possano contribuire positivamente al percorso di crescita delle persone con autismo, coinvolgendo attivamente i ragazzi in esperienze significative e inclusive.

