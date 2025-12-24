Le previsioni meteo per Natale a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo
ll meteo per questo Natale sarà caratterizzato da giornate a tratti nuvolose e piovose a Olbia e in tutta la Gallura. Per giovedì 25 dicembre è prevista una giornata di sole, a tratti nuvolosa. La temperatura massima sarà di 13 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 16chilometri/orari.
Per venerdì 26 dicembre è prevista una giornata di sole e nuvole. La temperatura massima registrata sarà di 13 gradi. I venti raggiungeranno i 12km/h.
Quando il tempo è variabile
- Vestiti a strati: felpa, giacca leggera, t-shirt sotto, così puoi adattarti.
- Porta con te un k-way o un ombrellino pieghevole.
- Tieni d’occhio il cielo: vento improvviso e nuvole scure sono spesso segnali di pioggia in arrivo.