Tragedia a Olbia, muore un giovane padre di 49 anni

L’addio a Gianmario Soddu di Olbia.

Grande dolore a Olbia per la prematura scomparsa di Gianmario Soddu, giovane padre di 49 anni che lascia la moglie e un figlio di 11 anni. L’uomo, originario di Sassari ma residente da sempre a Olbia, è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Secondo quanto ricostruito, il drammatico episodio si è verificato nella zona di via Aldo Moro, dove sul posto sono intervenuti i soccorsi. La centrale operativa di Sassari ha allertato anche l’elisoccorso dell’Areus, che ha raggiunto rapidamente l’area nella speranza di prestare assistenza. Nonostante la tempestività dei soccorsi e gli sforzi del personale medico, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui