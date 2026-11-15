Dal 19 al 22 novembre cinque prove sullo sterrato e il Manscione finale.

La Cronoscalata su Terra di Tandalò festeggia la decima edizione a Buddusò, dal 19 al 22 novembre. La competizione porterà sullo sterrato del parco eolico alcuni protagonisti del rally internazionale, tra cui Piero Liatti, Henning Solberg e Pierre-Louis Loubet, per quattro giornate dedicate ai motori.

La manifestazione, organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, è stata presentata venerdì 13 novembre nella sala consiliare del Comune di Buddusò. Il percorso si sviluppa lungo circa cinque chilometri di strada sterrata e la gara sarà valida come prova unica del Campionato Italiano Velocità su Terra in Salita ACI Sport.

Tra i protagonisti più attesi ci sono Piero Liatti e Carlo Cassina, che torneranno insieme a bordo di una Subaru Impreza WRC del 1999, messa a disposizione da Stefano Avandero. Liatti, vincitore del Rallye Monte-Carlo del 1997, ritroverà così una vettura legata alla storia del Mondiale Rally.

Confermata anche la presenza del norvegese Henning Solberg, mentre Pierre-Louis Loubet, campione del mondo WRC2 nel 2019, tornerà a Buddusò per difendere il titolo di Re di Tandalò conquistato nel 2025.

La principale novità riguarda il Villaggio Tandalò, che sarà allestito nel parco eolico e ospiterà verifiche, assistenza, cerimonie e premiazioni. Sono previsti spazi più ampi per gli spettatori e un nuovo salto nei pressi della prima area riservata al pubblico.

Il calendario.

Giovedì 19 novembre si svolgeranno i test, mentre venerdì 20 sono previste le verifiche sportive e tecniche, la cerimonia di partenza e lo shakedown dalle 14.

La gara entrerà nel vivo sabato 21 novembre, con tre salite cronometrate previste alle 8, alle 11 e alle 14. Domenica 22 si disputeranno le ultime due prove, con partenze programmate alle 8 e alle 11. La somma dei tempi determinerà la classifica della cronoscalata.

Alle 14 di domenica si correrà il tradizionale “Manscione”, la salita decisiva riservata ai migliori concorrenti delle diverse categorie per assegnare il titolo di Re di Tandalò 2026. Le premiazioni sono previste alle 15, al Villaggio Tandalò.

Il programma comprenderà anche un appuntamento culturale: giovedì 19 novembre alle 18:30, nella Biblioteca comunale di Buddusò, il giornalista Marco Giordo presenterà il libro “Da Colin a Kubica, da Munari a Vatanen – Altre storie di rally vissute a bordo speciale”, con la partecipazione annunciata di Liatti e Cassina.

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