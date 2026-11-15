Piero Filigheddu, l’ultimo saluto allo storico sindaco di Arzachena

Ad Arzachena l’ultimo saluto all’ex sindaco Piero Filigheddu.

Giornata di profondo cordoglio ad Arzachena e in tutta la Gallura per l’ultimo saluto a Stefano Piero Filigheddu, lo storico ex sindaco e imprenditore scomparso all’età di 85 anni.

La celebrazione nella chiesa di Santa Maria della Neve.

Questa mattina, alle ore 12, la chiesa di Santa Maria della Neve era gremita di cittadini, autorità locali e persone accorse da ogni parte del territorio per stringersi attorno alla famiglia e rendere omaggio a una figura centrale della storia amministrativa e culturale della comunità. La cerimonia funebre è stata concelebrata dal parroco di Arzachena e dal parroco di Porto Cervo. Durante le loro omelie, i sacerdoti hanno tracciato un ritratto intimo e profondo di Piero Filigheddu, ricordandolo non solo come un amministratore capace di guidare con lungimiranza la crescita del territorio e l’affermazione internazionale della Costa Smeralda accanto al principe Karim Aga Khan, ma soprattutto come un uomo di grande fede, radicato nei valori della sua terra, animato da una passione civile autentica e da una costante attenzione ai bisogni della sua comunità.

Un lungo e affettuoso applauso.

Un clima di intensa commozione ha accompagnato l’ultimo addio, culminato all’uscita del feretro quando, sul sagrato, la folla si è lasciata andare a un lungo e affettuoso applauso, testimonianza spontanea della gratitudine e dell’affetto di una cittadinanza verso un uomo che ha profondamente segnato l’identità gallurese. Nato ad Arzachena nel 1941, Filigheddu ha guidato il Comune per quattro mandati (dal 1975 al 1980, nel 1994, nel 1998 e nel 2008), guadagnandosi sul campo l’appellativo di “sindaco della Costa Smeralda“. Accanto all’impegno istituzionale, Filigheddu è stato un pioniere dell’imprenditoria agricola e zootecnica: insieme alla moglie Maddalena ha fondato la celebre Tenuta Pilastru, trasformando un antico stazzo ottocentesco in un punto di riferimento per l’ospitalità rurale e ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui il premio Coldiretti come precursore dell’introduzione della razza bovina Charolaise in Sardegna.

Nei giorni scorsi la scomparsa di don Francesco Cossu.

La scomparsa di Filigheddu arriva a breve distanza da un altro momento di grande dolore per la comunità arzachenese, colpita di recente dalla perdita del parroco emerito don Francesco Cossu. L’amministrazione comunale di Arzachena, per voce del sindaco Roberto Ragnedda, ha espresso il cordoglio dell’intera popolazione, ricordando lo storico primo cittadino non solo come una guida saggia e lungimirante, ma come un autentico maestro capace di insegnare il valore dell’ascolto, dell’amore per il territorio e della dedizione al servizio pubblico.

In prima fila, stretti attorno alla moglie Maddalena, ai figli e ai parenti, erano presenti il sindaco di Arzachena insieme alla Giunta, il sindaco di Olbia e il sindaco di Berchidda, a testimonianza del profondo legame e del rispetto trasversale conquistato da Filigheddu in decenni di impegno politico e sociale. Numerose le personalità politiche, locali e non, intervenute per rendere omaggio alla sua memoria. La cerimonia ha visto inoltre la partecipazione e il picchetto d’onore della Polizia locale di Arzachena, della Protezione Civile e dell’Associazione Carabinieri in congedo.

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti anche dai comuni limitrofi.

Il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, a nome proprio, dell’amministrazione e dell’intera comunità, ha espresso affettuose condoglianze ai familiari sottolineando come Filigheddu abbia accompagnato la sua terra in una stagione di grandi trasformazioni e crescita, lasciando un segno indelebile nella storia della Gallura.

Al dolore si sono uniti il sindaco e l’amministrazione comunale di Sant’Antonio di Gallura, che hanno ricordato la lunga esperienza amministrativa di Filigheddu e il suo contributo determinante nella costituzione dell’Unione dei Comuni della Gallura nel 2008, e il sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana, che unitamente alla Giunta e al Consiglio ha evidenziato il valore dell’autonomia locale e della dedizione al bene comune incarnate dall’ex sindaco.

Anche il sindaco, l’amministrazione comunale e la comunità di Berchidda si sono uniti al dolore della famiglia e della città, ricordando Filigheddu come una figura centrale per la crescita e lo sviluppo dell’intero territorio gallurese, capace di interpretarne l’identità con passione, visione e profondo attaccamento alla propria terra. Stefano Piero Filigheddu lascia un’eredità politica, umana e culturale che continuerà a vivere nella memoria collettiva di Arzachena e dell’intera Gallura.

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