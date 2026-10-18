Olbia, le previsioni meteo per lunedì 19 ottobre 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili quella di lunedì 19 ottobre a Olbia. Secondo le previsioni di 3bMeteo, il cielo si presenterà in gran parte poco nuvoloso, con qualche addensamento in più nelle prime ore del mattino. Non sono attese precipitazioni. Le temperature resteranno piuttosto miti per il periodo, con una massima prevista di 26 gradi e una minima di 16 gradi. Un quadro che accompagnerà la giornata, tra schiarite e nuvolosità limitata, senza particolari variazioni sul fronte meteorologico.

A caratterizzare la giornata sarà soprattutto il vento. Nelle ore mattutine soffierà moderato da sud-est, per poi intensificarsi nel pomeriggio, quando sono previste raffiche più sostenute con la stessa provenienza. Per quanto riguarda le condizioni del mare, il bollettino indica mare mosso. Un elemento da tenere in considerazione per chi ha in programma attività lungo la costa o spostamenti in mare.

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