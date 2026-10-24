Lavorare nel turismo, Open Day il 26 ottobre a Porto Taverna

L’Open Day il 26 ottobre a Porto Taverna.

Si aprono le selezioni per la stagione turistica 2027. Lunedì 26 ottobre 2026, dalle 10 alle 18, il ristorante La Tavernetta, sulla spiaggia di Porto Taverna, ospiterà un Open Day dedicato a chi cerca lavoro nell’ospitalità e nella ristorazione. Le opportunità riguardano il Residence Hotel Lu Nibareddu, Borgo di Campagna, La Tavernetta Ristorante, Tavernetta Beach, BBQ e Jaga. La giornata sarà un’occasione per conoscere le posizioni aperte e presentare la propria candidatura.

La ricerca coinvolge diversi reparti. Per la ristorazione e la sala si cercano restaurant manager, chef de rang, commis di sala e hostess di sala; per il bar, barman e bartender, camerieri di sala e barback. Nell’area cucina, pizzeria e pasticceria, le figure ricercate comprendono executive chef, head chef, sous chef, chef de partie, commis di cucina, pizzaioli, aiuto pizzaioli e lavapiatti.

Sono aperte selezioni anche per addetti alle pulizie e all’housekeeping, assistenti bagnanti e bagnini, addetti al servizio spiaggia, manutentori e giardinieri. Completano la ricerca le figure di direzione, il personale amministrativo e gli addetti alle risorse umane. Spazio anche a chi desidera muovere i primi passi nel settore: sono previste opportunità di tirocinio in tutte le aree.

L’appuntamento è lunedì 26 ottobre, dalle 10 alle 18, alla Tavernetta Ristorante, in località Spiaggia di Porto Taverna Sud, nel comune di Loiri Porto San Paolo, con ingresso da Vacileddi, sulla strada statale 125 al chilometro 299.

Per informazioni e candidature è possibile candidarsi seguendo il link Open Day | Registrazione: https://opendaymag.netlify.app/ oppure contattare il numero +393483549697 o scrivere a [email protected].

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