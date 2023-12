Le previsioni meteo per l’ultimo weekend dell’anno a Olbia e in Gallura￼

Le previsioni meteo a Olbia e in Gallura.

Che tempo farà nell’ultimo dell’anno? E’ quello che ci chiediamo tutti dopo giorni di temperature relativamente miti con l’anticiclone che non molla la presa sull’Italia. ll meteo nell’ultimo weekend del 2023 sarà caratterizzato da nuvole e temperature basse a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 30 dicembre è prevista una giornata di nuvole. La temperatura massima sarà di 15 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 10 chilometri/orari.

Per domani domenica 31 dicembre è prevista una giornata soleggiata e poco ventosa. La temperatura massima registrata sarà di 1 gradi. I venti raggiungeranno i 21km/h. In generale, la chiave è rimanere informati, preparati e adattabili alle condizioni meteorologiche mutevoli. Tieni presente che le previsioni meteorologiche possono cambiare, quindi è sempre una buona idea verificare le previsioni aggiornate da fonti attendibili prima di pianificare le tue attività all’aperto. Segui le raccomandazioni delle autorità locali e fai del tuo meglio per mantenere la sicurezza personale e il benessere durante qualsiasi tipo di tempo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui