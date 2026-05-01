Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo

ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate soleggiate atratti nuvolose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 2 maggio è prevista una giornata di sole. La temperatura massima sarà di 23 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 15 chilometri/orari.

Per domenica 3 maggio è prevista una giornata nuvolosa. La temperatura massima registrata sarà di 23 gradi. I venti raggiungeranno i 22km/h.

Quando cambia il meteo, è importante adattarsi per stare bene ed evitare piccoli problemi. Ecco alcuni accorgimenti utili:

🌡️ Sbalzi di temperatura

Vestiti “a strati” per aggiungere o togliere facilmente capi

Porta sempre con te una giacca leggera o una sciarpa

🌧️ Pioggia improvvisa

Tieni un ombrello compatto nello zaino

Usa scarpe impermeabili per evitare di bagnarti

💨 Vento forte

Proteggi gola e orecchie (sciarpa o cappuccio)

Fai attenzione a oggetti che possono cadere

🌞 Sole improvviso dopo freddo

Non fidarti subito del caldo: evita di scoprirti troppo

Usa occhiali da sole e crema se l’esposizione è prolungata

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