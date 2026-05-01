Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo
ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate soleggiate atratti nuvolose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 2 maggio è prevista una giornata di sole. La temperatura massima sarà di 23 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 15 chilometri/orari.
Per domenica 3 maggio è prevista una giornata nuvolosa. La temperatura massima registrata sarà di 23 gradi. I venti raggiungeranno i 22km/h.
Quando cambia il meteo, è importante adattarsi per stare bene ed evitare piccoli problemi. Ecco alcuni accorgimenti utili:
🌡️ Sbalzi di temperatura
- Vestiti “a strati” per aggiungere o togliere facilmente capi
- Porta sempre con te una giacca leggera o una sciarpa
🌧️ Pioggia improvvisa
- Tieni un ombrello compatto nello zaino
- Usa scarpe impermeabili per evitare di bagnarti
💨 Vento forte
- Proteggi gola e orecchie (sciarpa o cappuccio)
- Fai attenzione a oggetti che possono cadere
🌞 Sole improvviso dopo freddo
- Non fidarti subito del caldo: evita di scoprirti troppo
- Usa occhiali da sole e crema se l’esposizione è prolungata