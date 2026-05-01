Successo per il Primo Maggio di Olbia al parco Mario Cervo

Il parco Mario Cervo protagonista del Primo Maggio di Olbia.

Olbia ha ritrovato il suo Primo Maggio e lo ha fatto con una partecipazione che ha superato le aspettative. Il parco Mario Cervo è stato letteralmente preso d’assalto da centinaia di persone che, complice la giornata di sole, hanno animato ogni angolo dell’area verde.

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Gli eventi.

Fin dalla mattina, come previsto dal programma, spazio alle attività per i più piccoli tra animazione, giochi e momenti dedicati allo sport. Nel corso della giornata il parco si è trasformato in un grande punto di ritrovo per famiglie e gruppi di amici: bambini a giocare sul prato, biciclette lungo le piste ciclabili e tanti cittadini distesi sui teli per un picnic all’aria aperta.

I concerti.

Molto apprezzata anche la proposta musicale del pomeriggio, che ha richiamato un pubblico numeroso sotto il palco. I gruppi in scaletta hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace e partecipata, accompagnando il pubblico fino a sera tra diversi generi e sonorità.

Non è mancato neppure l’aspetto solidale. Diverse associazioni presenti, hanno promosso le proprie attività e raccolto fondi, rafforzando il valore sociale della manifestazione. Il ritorno della festa dei lavoratori a Olbia si conferma dunque un successo, capace di unire musica e socialità in uno degli spazi verdi più suggestivi della città.

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