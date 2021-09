Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.

Il meteo nel weekend sarà caratterizzato da sole e temperature non più caldissime a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 18 settembre è prevista una giornata di sole. La temperatura massima registrata sarà di 29 gradi. I venti raggiungeranno i 10 km/h.

Per domani domenica 19 settembre è prevista una giornata soleggiata accompagnata da qualche nuvola. La temperatura massima registrata sarà di 27 gradi. I venti raggiungeranno i 19 km/h.

