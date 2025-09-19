Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.

ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate soleggiate a tratti nuvolose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 20 settembre è prevista una giornata di sole. La temperatura massima sarà di 30 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 27chilometri/orari.

Per domenica 21 settembre è prevista una giornata di sole. La temperatura massima registrata sarà di 29 gradi. I venti raggiungeranno i 33km/h.

Quando fa molto caldo, alcuni consigli possono aiutare a stare più freschi. Ecco alcune cose che potresti provare:

Idratazione: Bere molta acqua è fondamentale per mantenere il corpo idratato. Integrare con bevande elettrolitiche può essere utile se si suda molto. Vestiti leggeri: Indossare abiti leggeri e traspiranti aiuta a mantenere il corpo fresco. Colori chiari riflettono meglio la luce solare. Evitare il sole diretto: Stare all’ombra durante le ore più calde può ridurre l’esposizione diretta al sole. Ventilazione: Se possibile, mantenere la casa o il luogo di lavoro ben ventilato con ventilatori o aria condizionata. Alimentazione leggera: Optare per pasti leggeri e freschi come insalate e frutta, che sono più facili da digerire quando fa caldo. Protezione solare: Usare creme solari per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV.

