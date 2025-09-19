Festa Manna di Gaddura, estratti i biglietti vincenti della lotteria

I biglietti vincenti della Festa Manna di Gaddura a Luogosanto.

La Festa Manna di Gaddura a Luogosanto ha raggiunto il suo momento clou con l’attesissima estrazione della lotteria, chiudendo così una manifestazione ricca di tradizione e partecipazione. Tra l’entusiasmo dei presenti, il premio più ambito, una Citroën C3, è stato assegnato al fortunato possessore del biglietto serie A-00224, mentre al secondo posto si è collocato un elegante mobile bagno completo di specchiera, legato al tagliando serie A-08365. Il terzo premio, un suggestivo voucher per un viaggio, è stato invece consegnato al titolare del biglietto serie A-01650.

La lista dei premi ha offerto ulteriori sorprese ai partecipanti: una smart TV Samsung da 50 pollici, diversi piatti in ceramica e momenti di convivialità come un apericena presso il Retreat Gallicantu. Non sono mancati nemmeno regali pratici, come una friggitrice ad aria, tutti distribuiti tra i vari fortunati possessori dei tagliandi vincenti. L’evento ha così confermato il suo ruolo di appuntamento atteso e celebrato, capace di unire tradizione e intrattenimento.

