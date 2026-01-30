Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo

ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate a tratti nuvolose e piovose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 31 gennaio è prevista una giornata di nuvole e pioggia. La temperatura massima sarà di 12 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 27chilometri/orari.

Per domenica 1 febbraio è prevista una giornata di nuvole. La temperatura massima registrata sarà di 13 gradi. I venti raggiungeranno i 22km/h.

Quando fuori fa freddo, ecco qualche consiglio pratico:

Vestiti a strati : meglio più strati leggeri che uno solo pesante; così trattieni il calore e puoi adattarti.

: meglio più strati leggeri che uno solo pesante; così trattieni il calore e puoi adattarti. Proteggi estremità : mani, piedi, collo e testa perdono molto calore → guanti, cappello e sciarpa aiutano davvero.

: mani, piedi, collo e testa perdono molto calore → guanti, cappello e sciarpa aiutano davvero. Bevande calde : tè, tisane, cioccolata calda o brodo scaldano e idratano.

: tè, tisane, cioccolata calda o brodo scaldano e idratano. Muoviti un po’ : anche una breve camminata o qualche esercizio leggero riattiva la circolazione.

: anche una breve camminata o qualche esercizio leggero riattiva la circolazione. Cura la pelle : il freddo secca, usa una crema idratante soprattutto su mani e viso.

: il freddo secca, usa una crema idratante soprattutto su mani e viso. A casa: arieggia brevemente ma regolarmente e usa coperte o una borsa dell’acqua calda invece di alzare troppo il riscaldamento.