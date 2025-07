Monti attiva una postazione 118 h24: “Servizio fondamentale”

La nuova postazione del 118 a Monti.

Il territorio di Monti ha un nuovo presidio attivo H24, sette giorni su sette, per l’emergenza-urgenza. Una postazione del servizio 118, operativa da oggi, è stata individuata nella località di Su Canale. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione fra l’Azienda Regionale per l’Emergenza-Urgenza, la Asl Gallura e l’amministrazione comunale di Monti. La gestione sarà in capo all’associazione Aves, che svolge servizi di trasporto per l’emergenza sanitaria. Al taglio del nastro erano presenti stamattina il Commissario Straordinario di Areus, Angelo Serusi, il commissario straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu, il direttore sanitario della Asl Gallura, Pietro Masia, e una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“Il territorio di Monti attendeva da tempo una risposta positiva in tal senso – afferma il Commissario Straordinario di Areus, Angelo Serusi – e ci siamo attivati per dare seguito alle aspettative legittime dei cittadini. Abbiamo individuato le risorse a disposizione e siamo riusciti ad aprire una postazione fissa che ci permetterà di ridurre la tempistica degli interventi, aspetto fondamentale per le patologie tempo-dipendenti e per le eventuali altre emergenze che dovessero verificarsi sull’arteria stradale Sassari-Olbia”. Monti fa parte delle cinque nuove postazioni di base attivate in questi giorni da Areus per rispondere all’esigenza di colmare il gap, a regime, soprattutto nelle aree disagiate come quelle interne.

“Quando nasce sul territorio un nuovo servizio sanitario è sempre una buona notizia – aggiunge il Commissario Straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu – soprattutto se è garanzia di tempestività negli interventi in cui il tempo diventa fattore decisivo per salvare delle vite. Da parte della Asl Gallura c’è stata subito la disponibilità a rendere fruibile la sede individuata per dare operatività al servizio già dall’estate, stagione che soprattutto in Gallura coincide con l’aumento esponenziale delle chiamate di emergenza-urgenza”.

“È un giorno importante non solo per Monti, ma per tutte le comunità di questo territorio – sottolinea il sindaco Emanuele Mutzu – perché si concretizza finalmente la realizzazione di una postazione del 118. È un obiettivo che abbiamo perseguito insieme all’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Giandomenico Padre, e che oggi diventa realtà. La postazione H24 consentirà di rendere più tempestivi e agevoli gli interventi di emergenza-urgenza non solo nel nostro paese, ma anche nei centri limitrofi, garantendo più sicurezza per i cittadini”.

“Un ringraziamento particolare – aggiunge l’assessore Padre – va all’Assessorato Regionale alla Sanità, all’Azienda Sanitaria Areus diretta dal Commissario Angelo Serusi, che ha individuato Monti come sede adatta ad ospitare la postazione e che ha affidato il servizio, e alla Asl Gallura, diretta dal Commissario Ottaviano Contu, che mette a disposizione i locali dell’ambulatorio medico. Il servizio verrà svolto dall’associazione Aves che ha comprovata esperienza nell’emergenza-urgenza e alla quale auguriamo un buon lavoro. Vorrei citare anche il supporto avuto dal soccorritore Riccardo Deiana, che ci ha aiutato a dare il là a questo progetto di buona sanità in cui si è creata una leale collaborazione fra enti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui