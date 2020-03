Il cittadino affetto da coronavirus.

Il cittadino di Monti positivo al coronavirus sta bene ed è a casa. “Così come lo sono tanti altri cittadini in regime di quarantena volontaria”, specifica il sindaco Emanuele Mutzu nel suo messaggio alla cittadinanza. Nella mattinata di oggi, 21 marzo, in Comune è stato convocato il Coc, Centro operativo.

Dalla consultazione tra i vari componenti e la Asl non è emersa alcuna criticità particolare. Solo la necessità di dover fare le dovute comunicazioni di legge e alla popolazione di Monti. La Asl, inoltre, ha confermato che il cittadino risultato positivo in questione ha sempre utilizzato i necessari dispositivi di protezione sia nel corso delle uscite da lui effettuate da casa che nei rapporti con i familiari.

(Visited 341 times, 341 visits today)