Un chilo di hashish, Mdma e cocaina: 36enne arrestato a Monti

I carabinieri a Monti hanno sequestrato droga

Hashish, Mdma e cocaina sequestrati dai carabinieri dopo un blitz a Monti: arrestato un 36enne. “Nella giornata del 22 settembre 2026, a Monti, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto, già noto alle Forze di polizia per precedenti specifici” Lo comunica l’Arma con una nota. “Nel corso della perquisizione personale e della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre un chilogrammo di hashish suddiviso in panetti, circa 300 grammi di cocaina in pietra e 20 grammi di Mdma, oltre a due bilancini di precisione”.

“Il quantitativo e la diversa tipologia delle sostanze rinvenute costituiscono un significativo risultato nell’ambito della costante attività svolta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia per contrastare l’approvvigionamento e la distribuzione di sostanze stupefacenti sul territorio. L’operazione conferma, inoltre, l’attenzione capillare riservata dall’Arma all’intera area di competenza, con servizi di prevenzione e contrasto sviluppati tanto nei centri maggiormente popolati quanto nei comuni dell’interno”.

“L’obiettivo è impedire che fenomeni legati allo spaccio e alla criminalità possano radicarsi in comunità caratterizzate da un tessuto sociale sano e coeso, garantendo una presenza costante e uniforme sul territorio”.

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