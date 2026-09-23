Riunione a Tempio dedicata a bar e ristoranti

A Tempio la prima riunione tra l’assessora a Turismo, a Commercio e Attività produttive, Daniela Giua, e i titolari di bar e ristoranti. “Un primo momento di conoscenza e confronto diretto, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Amministrazione comunale e operatori locali e programmare insieme nuove iniziative – spiegano dal Comune -. Tra i temi al centro dell’incontro, anche una manifestazione dedicata ai funghi, prevista tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e gastronomico del territorio, mettendo al centro i funghi e la loro conoscenza”.

“Il programma, ancora in fase di definizione, dovrebbe prevedere convegni e incontri di approfondimento dedicati ai funghi in generale e, in particolare, alle specie e alle caratteristiche dei funghi del territorio, oltre a momenti dedicati alla gastronomia e alle degustazioni.

La manifestazione potrebbe inoltre essere arricchita da iniziative culturali e di intrattenimento, creando un appuntamento capace di coinvolgere non solo gli operatori della ristorazione, ma anche cittadini e visitatori”.

“L’obiettivo è unire conoscenza, cultura del territorio, enogastronomia e intrattenimento, dando vita a un evento autunnale in grado di promuovere il territorio e sostenere le attività locali.

L’organizzazione proseguirà nelle prossime settimane attraverso il confronto con gli operatori, così da definire il programma, le iniziative collaterali e le modalità di partecipazione delle attività”.

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