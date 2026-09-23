Centro di Primo Soccorso per la fauna marina all’Amp Tavolara

L’Amp Tavolara – Punta Coda Cavallo inaugura il nuovo Centro di Primo Soccorso dedicato alla fauna marina in difficoltà. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 9:30 a Porto Taverna, nel Comune di Loiri Porto San Paolo. “L’AMP “Tavolara – Punta Coda Cavallo” rappresenta un punto di riferimento nel Nord Sardegna all’interno della Rete Regionale per la Conservazione della fauna marina. Il nuovo Centro, alle attività di primo soccorso e assistenza, alla fauna marina, affiancherà anche iniziative di educazione, sensibilizzazione e conoscenza dell’ambiente marino, rivolte alla comunità e ai visitatori dell’Area Marina Protetta”.

Il presidente Canu

“L’apertura di questo Centro – in collaborazione con la Rete Regionale e con tutti i soggetti che operano per la conservazione della fauna marina – rappresenta un passo importante sia per la nostra Area Marina Protetta che per tutto il territorio”. Lo dichiara Massimo Canu, presidente dell’Area marina protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo. “La tutela della fauna marina passa dalla capacità di intervenire nelle situazioni di difficoltà, ma anche dall’imprescindibile conoscenza e da una capillare sensibilizzazione. Questa struttura sarà un indispensabile punto di riferimento per il soccorso degli animali e, allo stesso tempo, un luogo in cui bambini, operatori e visitatori di ogni età, potranno conoscere più approfonditamente la fragilità delle infinite forme di vita che popolano il mare e che ne regolano gli equilibri. La tutela da parte di noi tutti, perciò, è l’unica vera garanzia per il nostro futuro”.

La storia di Corallina: il ritorno in mare di una Caretta caretta

Durante l’inaugurazione sarà possibile conoscere la storia di Corallina, tartaruga Caretta caretta recuperata a giugno 2026. “L’animale era stato trovato aggrovigliato in nylon e cordami, con una profonda lacerazione sulla pinna destra. Dopo il ricovero e il delicato periodo di riabilitazione presso il CReS, durante il quale ha espulso i rifiuti plastici ingeriti in mare, la tartaruga ha recuperato le condizioni necessarie per tornare nel suo ambiente naturale.In occasione dell’inaugurazione, Corallina verrà restituita al mare, concludendo così il percorso iniziato con il suo recupero”.

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