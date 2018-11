I lavori sulla via principale di Monti.

Sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Roma, la strada principale del centro di Monti. Grazie ai fondi della Comunità montana del Monte Acuto, l’amministrazione comunale di Monti ha potuto stanziare per il completamento dell’opera circa 30 mila euro.

I lavori termineranno, orientativamente, la prossima settimana con il rifacimento della nuova segnaletica orizzontale.

