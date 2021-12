I lavori a Monti.

Arrivano nuovi marciapiedi a Monti. Nel comune sono in via di ultimazione i lavori in via Garibaldi e saranno rifatti fino a via Giuseppe Verdi.

Per la riqualificazione della via, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 500 mila euro, che comprende anche la ristrutturazione degli immobili storici, anche privati, ovvero quelli costruiti in paese prima degli anni ’40. Tra questi è stato inserito tra gli interventi il Palazzo Baronale, che sarà riqualificato dando al paese un volto nuovo.

Gli interventi sono stati cofinanziati dal Comune per 100mila euro. Sono tanti i lavori che l’amministrazione comunale di Monti sta portando avanti per mettere a nuovo gli immobili e le strade. Ultime a essere state inaugurate sono la Casa del Miele e il campo sportivo.