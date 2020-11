Coronavirus, a Monti chiude la scuola dell’infanzia: bambini in quarantena

Chiuse anche 2 classi di elementari e medie

Resterà chiusa fino al 9 dicembre la scuola dell’infanzia di Monti. Ad avvisare la popolazione è stato il sindaco Emanuele Mutzu dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Ats

“A seguito di comunicazione ricevuta poco fa dalla Ats-Servizio di Igiene Pubblica, vi informo che da domani e sino al 9 dicembre la scuola dell’infanzia rimarrà chiusa e i bambini dovranno rimanere in quarantena”.

“Sempre sino al 9 dicembre rimarranno in quarantena gli alunni della prima elementare e anche quelli della prima media per i quali la scuola attiverà la modalità per la didattica a distanza. A domani per maggiori dettagli”.

(Visited 68 times, 82 visits today)