Da Monti la navetta gratis per andare in 2 discoteche a San Teodoro

La navetta da Monti.

In navetta per la Luna e l’Ambra da Monti. E’ il servizio gratuito attivato dal Comune di Monti per tutti i sabati di luglio e agosto per le due discoteche di San Teodoro. Partirà dal 16 luglio prossimo, con l’obiettivo di prevenire le stragi del weekend nelle strade.

Il servizio può essere prenotato per questioni di posti, anche se non è obbligatorio. Saranno 16 infatti i posti disponibili, mentre in caso di prenotazioni di numero maggiore, sarà possibile attivare il bus da 29 posti. A collaborare con il Comune, la tabaccheria di Pasquale Mameli, che ha messo a disposizione i moduli per la prenotazione presso il tabacchino di via Roma.

Sarà possibile prenotare fino alle 20 del giorno stesso, ma si può salire sulla navetta anche senza prenotazione, dove in questo caso però il posto in navetta sarà garantito fino ad esaurimento posti. “L’obiettivo è garantire un trasporto sicuro – fa sapere l’amministrazione comunale -, comodo e gratuito e facilitare il rientro a casa dei giovani dopo una serata passata in discoteca. Si tratta di una risposta importante sui temi della sicurezza, della vivibilità e del trasporto notturno e ci auguriamo di ricevere un riscontro positivo e numeroso da parte dei giovani. Si ringrazia il tabacchino di Pasquale Mameli per la collaborazione”.