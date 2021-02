La raccolta di Carnevale a Monti.

Nonostante la pandemia in corso a Monti la tradizione del Carnevale non svanisce ma si evolve e adatta alla situazione. Infatti domani, giovedì 11 febbraio, ovvero Giovedì Grasso, il comune di Monti insieme alle associazioni e al comitato di San Gavino ”Su Laldajolu Montino”, organizzano una raccolta di beni di prima necessità dove ognuno può donare prodotti alimentari a lunga durata e per la cura della persona da destinare alla Casa di Riposo. Sarà possibile donare i prodotti presso l’ex asilo dalle ore 9 alle 18.

Inoltre, sempre domani, grazie alla collaborazione del Dirigente scolastico e DSGA, verranno recapitati agli studenti dell’Istituto comprensivo delle sorprese carnevalesche per portare un pò di spensieratezza in questo giorno di festa ridimensionato a causa della pandemia.

